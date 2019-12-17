В Кольцово задержали гражданку Таджикистана из-за сотни кнопочных телефонов

В аэропорту Кольцово таможенники задержали пассажирку рейса в Душанбе. Она спрятала 136 телефонов в своем багаже, надеясь незаметно их вывезти.

Это сотовые телефоны старых моделей, в основном кнопочные, с потертыми корпусами. Как сообщили в пресс-службе таможни, женщина честно призналась, что везла технику для продажи. Но декларировать товар она не стала и пошла по «зеленому коридору». Товар в итоге изъяли, отправили на склад временного хранения.

Чтобы забрать телефоны, гражданке Таджикистана придется сначала заплатить штраф, размер которого установит суд, а потом подать декларацию на товар.

Екатеринбург, служба информации

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