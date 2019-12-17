Уральские медведи залегли в спячку

Медведи в уральских лесах впали в зимнюю спячку.

Хищники уходят в берлоги обычно с конца ноября до середины декабря. Уральские охотники подсчитали, что в выбранных для зимовки укрытиях медведи проводят в среднем по 4-4,5 месяца, выходя в конце апреля, когда в лесах начинается бурное таяние снега.

Впали в спячку в декабре и медведи в екатеринбургском зоопарке. В состоянии покоя с ноября находятся бурые, гималайские и белокоготные медведи. Хотя настоящим зимним сном это, по мнению сотрудников зоопарка, назвать сложно. Так, если дикие животные спят беспробудно всю зиму, то медведи в неволе пребывают только в полудреме и изредка прерывают ее, чтобы поесть. В это время хищников кормят «легкой», быстро перевариваемой пищей – фруктами и овощами.

Проснутся питомцы зоопарка (кроме медведей, там сейчас спят еще еноты и енотовидные собаки) раньше своих диких сородичей – в конце марта – начале апреля.

Екатеринбург, Елена Васильева

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