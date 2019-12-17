«Уралтрансмаш» модернизировал одну из самых мощных пушек в мире

На «Уралтрансмаше» модернизировали одну из самых мощных пушек в мире. Речь идет о продукте под названием «Пион». Его второе название – «Малка». Как рассказал в интервью РИА «Новости» генеральный директор «Уралтрансмаша» Дмитрий Семизоров, пушка проходит испытания на полигоне, они должны закончиться к концу декабря текущего года.

По словам Семизорова, на изделии был выполнен капитальный ремонт с элементами импортозамещения, установлены новые приборные комплексы. В модернизированном варианте используется, в частности, модернизированная коробка передач, которая ранее выпускалась на Украине, в Харькове.

В течение следующего года планируется выйти на серийный выпуск артиллерийских систем данного вида.

Для справки. «Малка» является модернизированным орудием 2С7 «Пион», созданным в 1980-х годах и до сих пор считающегося одной из самых мощных пушек в мире. Калибр орудия 2С7 203 миллиметра. Установка предназначена для поражения важных целей и объектов противника, расположенных в тактической глубине обороны за линией фронта.

Пушка может стрелять осколочно-фугасными снарядами, а также активно-реактивными боеприпасами. Однако главным преимуществом данного оружия является возможность использовать бетонобойные и химические снаряды, а также спецбоеприпасы с ядерным зарядом.

Фото: arms-expo.ru

Екатеринбург, Елена Васильева

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