В самолетах «Уральских авиалиний» появилось кошерное меню

Авиакомпания «Уральские авиалинии» предложила новую услугу для пассажиров, соблюдающих особую диету. Теперь путешественники могут заказать в самолете кошерное меню. В набор входят закуски – домашние куриные колбаски и хумус, а также горячее блюдо из курицы. На все блюда имеется сертификат кошерности, подтверждающий соответствие ингредиентов и технологии приготовления канонам иудаизма, сообщили в пресс-службе компании.

Кошерное питание доступно на направлениях с вылетом из аэропорта Жуковский, а также по направлению Тель-Авив – Жуковский. Стоимость заказа – 1 500 рублей.

Специальное питание можно приобрести при покупке билета, в интернет-магазине «Уральских авиалиний» или на борту самолета.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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