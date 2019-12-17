Уральцев предупредили о пиве с метиловым спиртом

В магазинах Уральского округа практически нереально найти на прилавках паленый крепкий алкоголь. После помарочного контроля бутылок бутлегерам пришлось переквалифицироваться. Теперь Росалкогольрегулирование предупреждает о другом: участились случаи подделки пива и пивных напитков, суррогатами можно отравиться так же, как раньше – контрафактной водкой.

«Нелегальная алкогольная продукция встречается только в подпольных цехах. У лицензированных магазинов мы ее не находим, в 2019 году только в 5-6 магазинах где-то на окраинах обнаружили, но там продавали алкоголь подпольно, мимо кассы», – рассказал сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге руководитель Росалкогольрегулирования в УрФО Юрий Чащин. Тенденция теперь другая. Среди всего обнаруженного на территории УрФО контрафакта (не на прилавках, а у подпольщиков) 71% – это поддельные пиво и пивные напитки. «В таком пиве может быть что угодно, туда могут доливать спирт, и нет никакой гарантии, что не тот же метиловый. Чаще всего подделывается популярная продукция, которая приносит доход. Раньше была водка, с помарочным учетом такие продажи упали, теперь – пиво», – прокомментировал Чащин. Он отметил, что на уральских прилавках псевдопиво чаще всего копирует известные федеральные марки, а не местные. Шампанское, к слову, практически не подделывают.

При этом только в Свердловской области у нелегальных бутлегеров обнаружили 160 литров поддельного алкоголя, – рассказал оперуполномоченный УЭБиПК свердловского главка Сергей Устюжанин. Подделки, если не попадаются полицейским, чаще всего уходят на рынок других регионов – бутлегеры, по словам полицейского, опасаются делать и продавать напитки в одной и той же области. А вот проблемы с казахским алкоголем только усилились. «Если раньше встречали качественную продукцию из Казахстана, то есть там делали нормальный алкоголь и просто перевозили сюда, то теперь наши казахские коллеги стали такое пресекать. И на границе стали появляться маленькие мануфактуры, и это опасно, так как неизвестно, какое сырье там используется. Это же касается и пива», – добавил Юрий Чащин.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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