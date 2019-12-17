В Кольцово вернулись прямые рейсы до Оренбурга

В расписании екатеринбургского аэропорта Кольцово вновь появится прямой регулярный рейс до Оренбурга. Полеты начнутся с 13 января, перевозчиком выступает авиакомпания «Оренбуржье».

«Рейсы будут выполняться по понедельникам, средам и пятницам на самолете L-410. Вылет из Оренбурга запланирован на 06:15, из Екатеринбурга – на 09:30 местного времени. Время в пути составит 2 часа 15 минут», – сообщили в пресс-службе Кольцово.

Напомним, прямой рейс Екатеринбург – Оренбург действовал до мая 2018 года. По итогам 2017 года пассажиропоток на этом направлении составил 5,2 тысячи человек.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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