Пресс-конференцию Путина покажут в Белинке. Но не всем

Послезавтра, 19 декабря, пройдет ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина. Представители Общероссийского народного фронта решили устроить совместные просмотры общения главы государства с журналистами. В Екатеринбурге, например, желающие послушать президента в компании других людей, смогут сделать это в библиотеке Белинского, а в Нижнем Тагиле – в центральной городской библиотеке.

«Активисты движения, журналисты, неравнодушные граждане и лидеры общественного мнения будут смотреть ее в библиотеках субъектов страны», – сообщили в пресс-службе ОНФ. Правда, чтобы принять участие в этом, потребуется записать и выложить в любую соцсеть 30-секундное видео. «В ролике назовите себя, свой регион и укажите, что вы идете смотреть пресс-конференцию президента России, лидера ОНФ Владимира Путина в выбранное вами место из предложенного списка», – уточнили в пресс-службе движения.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 17.12.19

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