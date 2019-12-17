«Мегафон» бесплатно раздаст «красивые» номера 2020

Жители Свердловской области накануне Нового года смогут бесплатно получить «красивые» номера «Мегафона» с цифрой 2020. «Свердловская область находится на втором месте регионов Урала по любви к «красивым» номерам. Впереди только югорчане. Поэтому жителям мы предлагаем несколько сотен вариаций с особенным сочетанием цифр 2020 – к тому же это число наступающего года, которое может принести удачу. Такие номера сейчас можно подобрать бесплатно», – рассказал директор «МегаФон Ритейл» на Урале Алексей Быков.

К слову, свердловчане покупают «красивые» номера в среднем дважды в день. Самые популярные среди запоминающихся номеров на среднем Урале – «бронзовые». В таких обычно идут три одинаковые цифры подряд. На них приходится каждое второе оформление. На втором месте – «серебро» с долей 41%. Далее идут «золото» и «платина». В shop.megafon.ru еще можно подобрать номер по значимой дате, с магическим числом или красивым окончанием.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 17.12.19

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