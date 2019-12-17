Уральские коррупционеры набрали взяток на 2 млрд, а в бюджет вернулось только 380 млн

Полпред президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов провел заседание совета по противодействию коррупции. Он напомнил, что борьба со взяточничеством не должна вестись ради собственно борьбы и статистики.

«За каждым коррупционным преступлением стоит недостроенная школа, не введенная в эксплуатацию больница, не сданная вовремя дорога. Преступники лишают граждан права на образование, здравоохранение, а порой и жизнь. Нужно предлагать реальные действия и меры по борьбе с коррупцией. Важно добиться справедливого наказания и восстановить нарушенные права граждан, вернув похищенное в экономику страны», – сказал полпред.

При этом с последним пунктом справляются пока плохо. По информации г-на Цуканова, из общей суммы по коррупционным уголовным делам, возбужденным на Урале, которая составляет 2 млрд рублей, бюджету было возмещено только 380 млн.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 17.12.19

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