Дом ипохондриков? В екатеринбургской хрущевке обнаружились четыре аптеки (ВИДЕО)

В Екатеринбурге на Уктусе есть дом, в котором соседствуют сразу четыре аптеки. Это пятиэтажная хрущевка с шестью подъездами, и кроме аптек в доме есть еще продуктовый и точка с пивом.

Четыре аптеки в одном доме

По словам фармацевта одной из аптек, конкурировать удается: люди заходят, если есть время, обегают все четыре точки в поисках низких цен и делают выбор. Вероятно, лекарства в этом районе на самом деле пользуются популярностью. На «Гугл.Картах» есть снимок этого дома, сделанный в 2018 году. На тот момент в нем было только две аптеки, прогуливаясь между ними, можно было выпить пива, заказать потолок, купить бытовую химию. Теперь выбор несколько сузился.

Зарисовку самого больного (или самого здорового?) дома смотрите на нашем видео.

Екатеринбург, Александр Саливанчук, Антон Отман, Светлана Загороднева

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