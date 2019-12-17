Начальнику свердловской полиции поручили разобраться в причинах высокого уровня коррупции среди подчиненных

Начальнику ГУ МВД России по Свердловской области генерал-майору полиции Александру Мешкову поручили разобраться с высоким уровнем взяточничества среди его подчиненных. Об этом в ходе заседания совета по противодействию коррупции сказал заместитель полпреда президента России в УрФО Александр Калиберда.

По его словам, именно в Свердловской области полицейские чаще всего оказываются фигурантами уголовных дел о коррупции – таких случаев в этом году было 20. Столько же лишь в одном регионе округа – Ханты-Мансийском автономном округе. Тем не менее, особое поручение было дано только Мешкову, который занял пост в середине сентября этого года.

«Хотел бы, чтобы новый начальник акцентировал внимание на ряде вопросов: сколько материалов уголовных дел из расчета на одного сотрудника? Какое число сотрудников привлечено к уголовной ответственности и уволено из органов по отрицательным мотивам? Каковы причины высокого уровня коррупции в ГУ МВД России по Свердловской области?» – сказал Калиберда.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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