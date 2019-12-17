СК начал проверку после смерти грудного ребенка в селе Покровском

В селе Покровском Каменского района погиб полуторамесячный мальчик. По некоторым данным, родители оставили его одного в салоне легкового автомобиля, ребенок мог задохнуться.

В Каменской ЦРБ в Покровском «Новому Дню» подтвердили, что ЧП случилось 16 декабря. Младенец был закреплен за детской больницей Каменска-Уральского, его тело направили на экспертизу для точной причины смерти.

По информации следственного комитета, мальчик был доставлен в больницу живым. Его привез отец, который заметил, что самочувствие ребенка резко ухудшилось. Врачи провели реанимационные мероприятия, но младенец скончался. При осмотре тела мальчика не было найдено каких-либо признаков насильственной смерти. Судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть ребенка наступила от имевшегося у него заболевания.

В рамках доследственной проверки следователи опрашивают родителей погибшего мальчика, врачей, истребуют медицинские документы. Выясняются причины трагедии, по итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 17.12.19

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