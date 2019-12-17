Соцопрос: каждый шестой уралец сталкивается с коррупцией

Жители Урала стали реже сталкиваться с коррупцией – на 4%. Такие итоги социологического опроса привел сегодня полпред президента России Николай Цуканов.

«С проявлениями коррупции в этом году столкнулись 15% респондентов из УрФО. Год назад было более 19%. Снижение небольшое, но есть. С другой стороны, каждый шестой сталкивается с коррупцией – это вызывает тревогу и говорит о дефектах превентивной работы», – сказал полпред.

Всего за 11 месяцев этого года на Урале выявлено более 2 400 коррупционных преступлений, показатель меньше, чем в прошлом году, но в отдельных регионах, например, в Челябинской области, цифры, напротив, стали больше.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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