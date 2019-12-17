В полпредстве рассказали, как силовики спускают уголовные дела о коррупции на тормозах

На Урале обсудили проблемы взяточничества в силовых структурах. Речь об этом шла на сегодняшнем заседании Совета по противодействию коррупции в полпредстве. По словам полномочного представителя президента в УрФО Николая Цуканова, 76 уголовных дел коррупционной направленности было возбуждено в отношении сотрудников правоохранительных и контрольно-надзорных органов. В числе прочих Цуканов отдельно выделил бывшего начальника полиции Тюменской области Юрия Алтынова и первого замглавы СУ СКР по Свердловской области Михаила Бусылко. «Правоохранительным органам необходимо системно и настойчиво проводить работу со своими сотрудниками», – попросил он.

Замполпреда Александр Калиберда отметил, что во многих регионах не налажено взаимодействие между контрольными и силовыми ведомствами. Лишь небольшая часть материалов, которые передают правоохранителям сотрудники контрольно-ревизионных управлений, налоговой, антимонопольной службы, Росфинмониторинга, ложатся в основу уголовных дел. Исключения – Тюменская область и Югра. «Зачастую интерес к оперативному сопровождению падает после передачи, происходит продление сроков расследования, приостановление, а потом и прекращение дела по срокам давности. Только в этом году прекращены 58 коррупционных дел», – уточнил заместитель полномочного представителя президента на Урале.

Если в целом в России число приостановленных уголовных дел о коррупции сократилось на 19%, то в УрФО оно возросло на 76%. В полпредстве призвали «не допускать безымянного списания материалов уголовных дел в архивы».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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