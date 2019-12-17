В новую школу в Солнечном начали записывать детей

Новая школа в Солнечном готовится принять первых учеников. На прошлой неделе началась запись в первые классы – до 23 января заявления о зачислении детей будут подавать спасатели, полицейские и военные. Затем регистрацию в первые классы откроют для всех, кто прописан на закрепленное за конкретной школой территории. В Чкаловском районе прием заявлений начнется 29 января и продлится до 30 июня. «Вместе с первоклассниками с 29 января начнется прием заявлений для поступления в нашу школу «Созвездие» в Солнечном районе и учеников со 2 по 11 классы. Подробнее о порядке зачисления в школу можно узнать на сайте школа215.екатеринбург.рф», – сказала заместитель начальника управления образования Чкаловского района Инна Гумбатова.

Напомним, школа № 215 в Солнечном пока не сдана в эксплуатацию, но строители уже выполнили основные работы и занимаются отделкой здания. В начале лета 2020 года здание будет полностью готово, а в сентябре уроки начнутся для 40 классов. «Здесь будет амфитеатр на центральной площади школы, функциональное зонирование и комплексное многоуровневое озеленение территории. Проектировщики заложили принцип многофункциональности рекреаций и основных помещений. Светопрозрачные перегородки и остекленные двери в классы используются, чтобы школа была открытой и в буквальном смысле. При строительстве используется современное качественное покрытие и материалы», – рассказали в пресс-службе девелопера проекта района компании «Форум-групп».

Напомним, название для школы выбрали сами жители Солнечного летом 2019 года в ходе конкурса. «Созвездие» станет частью большого спортивно-образовательного кластера, который создается в районе, куда уже входят детский сад и ледовая арена «Авто» с интернатом для хоккеистов.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 17.12.19

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