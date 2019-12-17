«Бил по голове и забрал тысячу рублей», – пассажир рассказал, как на него напал водитель «Яндекс.Такси» (ФОТО, ВИДЕО)

Водитель «Яндекс.Такси» напал на клиента, когда у того не оказалось мелких денег, чтобы оплатить поездку без сдачи. Об этом «Новому Дню» рассказал пострадавший пассажир.

Рассказ пассажира «Яндекс.Такси»

Со слов Сергея (имя изменено, – прим. ред.), инцидент произошел вечером в минувшее воскресенье. Мужчина ехал домой на такси, а по прибытии к пункту назначения протянул водителю купюру в тысячу рублей. Поездка обошлась Сергею в 224 рубля. Таксист заявил, что сдачи у него нет. Пассажир пытался перевести деньги на телефон, но приложение давало сбой. Тогда водитель «Яндекс.Такси» предложил перевести необходимую сумму на банковскую карту, и потребовал оплатить также комиссию за транзакцию.

«Он в таком грубовато-приказном тоне начал говорить, что я должен рассчитаться с ним любой ценой. Я сказал: «Я в таком тоне разговаривать не хочу. Мой номер телефона у вас есть. Сдача будет – приезжайте. Я выйду и рассчитаюсь». Я начал выходить, и в это время он неожиданно схватил меня за капюшон, накинул его на голову, прижал меня и начал с остервенением наносить мне удары по голове. Причем довольно профессионально», – рассказал собеседник «Нового Дня».

Пассажир Сергей

Пассажиру удалось вырваться, после чего драка продолжилась на улице. Со слов Сергея, он пытался защититься от нападения разбушевавшегося водителя. Когда оба успокоились, Сергей, по его словам, дал водителю тысячу рублей, чтобы тот сходил в магазин и разменял деньги. Таксист так и сделал, но сдачу не вернул. Сергей обратился в полицию и снял побои.

«У нас зона ответственности – это страхование на время поездок водителя и всех, кто находится в салоне. До двух миллионов рублей на каждого – это ущерб жизни и здоровью в случае ДТП. Что касается остальных вещей, то их закон на данное время возлагает на перевозчика. И в приложении указано, кто его перевозчик», – прокомментировали агентству в пресс-службе «Яндекс.Такси».

По данным сервиса, перевозку осуществлял индивидуальный предприниматель, у которого по юридическому адресу таксопарк находится в селе Малышева. И Сергея перевозил сам владелец бизнеса. Предприниматель рассказал по телефону корреспонденту РИА «Новый День», что в тот вечер к нему в машину сел мужчина «в не очень трезвом состоянии». У водителя действительно не оказалось сдачи. Электронным путем деньги перевести не получалось. «Пассажир психанул, сказал, что он вообще может уйти из машины, если у водителя нет сдачи. Я говорил, давайте вместе сходим и разменяем деньги, а тот ответил, что делать нечего, чтобы ходить по району. Он решил выйти из машины, я придержал его и получил удар в лицо. След от кулака остался. Тут сработал инстинкт самосохранения, и я начал отвечать», – рассказал перевозчик.

Он пояснил, что после потасовки мужчины вместе пришли в магазин, и водитель разменял свои деньги. После чего Сергей начал требовать сдачу, хотя денег уже не давал, уверяет таксист. Он сообщил, что тоже намерен обратиться в полицию и зафиксировать побои.

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