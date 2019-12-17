«Т Плюс» построит для Универсиады-2023 новую котельную

Компания «Т Плюс» построит котельную, которая будет обеспечивать теплом объекты Универсиады-2023. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом рассказал сегодня на пресс-конференции, посвященной итогам года, председатель правления компании Андрей Вагнер. Энергетики предложили губернатору и главе МинЖКХ взять эту задачу на себя, и руководство области согласилось. Директор свердловского филиала ПАО «Т Плюс» Владимир Бусоргин уточнил, что мощность котельной составит 90 Гкал в час, общая стоимость проекта вместе с сетями – 900 млн рублей. «Когда обсуждали ранее – это было три котла и трубопроводы от котельной до потребителей. Сдать объекты планируем к концу 2022 года, зимой будут вестись отделочные работы, чтобы к 2023 году все было готово», – рассказал Бусоргин.

Кроме того, руководители свердловского филиала рассказали и о других своих планах. В частности, объяснили, что они вкладывают в понятие «Умный город»: в домах будет установлено оборудование, позволяющее и сами потребителям, и энергетикам видеть, сколько тепловой энергии потребляет каждый дом. Работа в этом направлении уже началась, хотя иногда возникают сложности с управляющими компаниями, которые просто не пускают энергетиков в подвальные помещения своих домов – возможно, им есть что скрывать. «Людям сложно объяснить, почему у них в домах холодно, а в соседних – жарко и все форточки открыты, хотя те, кто замерзают, платят больше. Как правило, оказывается, что кто-то где-то ворует. Мы собираемся перевернуть эту систему», – сказал Бусоргин.

Коснулись на пресс-конференции и темы задолженности потребителей. Эта проблема актуальна для всех регионов присутствия компании. Общая задолженность потребителей за электроэнергию и тепло перед «Т Плюс» на начало декабря составила 85,7 млрд рублей, несмотря на то, что энергетики вышли на уровень собираемости 97,3-97,5%, рассказал Андрей Вагнер. Потребители Свердловэнергосбыта задолжали 5 млрд 260 млн 744 тысячи рублей, из них юридические лица – 4 млрд 797 млн 390 тысяч, население – 463 млн 354 тысячи рублей. Более 3,5 млрд рублей пришлось на юрлица из Екатеринбурга.

Что касается результатов работы в Свердловском филиале, то в 2019 году количество инцидентов на энергетических объектах снизилось на 24%, а ущерб от них – более чем на 71%. На ремонт и техническое перевооружение было затрачено 815 млн рублей, что на 23% больше, чем в прошлом году. В 2020 году в Екатеринбурге планируется отремонтировать 44,8 км тепловых сетей, модернизировать и построить – 23,18 км.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 17.12.19

Суд снова отказался выпустить на свободу фотографа Лошагина, сидящего за убийство жены. / «Бил по голове и забрал тысячу рублей», – пассажир рассказал, как на него напал водитель «Яндекс.Такси» (ФОТО, ВИДЕО). / В новую школу в Солнечном начали записывать детей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»