«Гринвич» расчистит третий этаж третьей очереди ради нового фуд-маркета в духе столиц

В Екатеринбурге в следующем году откроется фуд-маркет нового типа. Вместо сетевых кафе быстрого питания на площади пять тысяч квадратных метров откроется общее ресторанное пространство, где будут представлены разные кухни, рынок свежих продуктов и зона рассадки гостей. Это формат, который хорошо знаком мировым столицам, в том числе Москве, где работают Даниловский, Центральный и Усачевский рынок и «Депо».

«На фуд-маркетах нет Международных бургерных, а есть качественные рестораны в демократичном мини-формате. Обслуживание на фуд-маркете быстрее, а чек ниже, чем в традиционных ресторанах. На фуд-маркетах гости отдыхают, приходят с детьми, встречаются с друзьями, назначают свидания и приятно проводят время», – рассказывают авторы и инвесторы идеи появления нового ресторанного формата в Екатеринбурге. Фуд-маркет откроется на третьем этаже третьей очереди (выходы на улицу Радищева) «Гринвича», где когда-то был фуд-корт «Пир», а сейчас работают «Мамина мама» и Burger King. Открытие проекта назначено на четвертый квартал 2020 года, сообщили «Новому Дню» организаторы. Известно, что над проектом работает московское дизайн-бюро, ресторанные консультанты и продюсерская команда. «Мы следим за трендами рынка, понимаем необходимость перезагрузки существующих форматов, поэтому готовы отдать весь третий этаж под реализацию фуд-маркета», – пояснили в ТРЦ «Гринвич». Уже известно, что на фуд-маркете будут работать около 50 участников – местных и иногородних рестораторов, фермеров, гастро-брендов. Среди потенциальных участников – Кирилл Шлаен («Агонь», Pinzeria Bontempi, Double grill&bar, Carbonara), Валентин Кузякин («Гастроли», Engels, «Крабы гады»), Вячеслав Новиков («Горожане», Muru) и другие.

«В мире такие площадки существуют в основном в мегаполисах с населением более 10 миллионов жителей. В России – только в Москве; даже в Санкт-Петербурге первые попытки предпринимаются одновременно с Екатеринбургом. Проект планирует собрать лучших рестораторов: до этого они работали бок о бок только на летних фестивалях, а теперь сформируют супер-гастро-кластер благодаря удобному расположению и парковкам «Гринвича». Городу давно необходим такой проект», – сказал Кирилл Шлаен, который выступает экспертом-консультантом проекта. Заявки от желающих стать одним из 50 участников фуд-маркета ждут на почту ok@dreamteamevent.ru. Добавим, что название проекта пока держат в секрете, а открытие намечено на конец 2020 года.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 17.12.19

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