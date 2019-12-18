Под Екатеринбургом в кювет съехал длинномер с кислородными баллонами

Сегодня утром под Екатеринбургом, у развилки в направлении поселков Кольцово и Исток, случилось ДТП с участием длинномера, везущего кислородные баллоны, и двумя легковушками.
Как передают очевидцы, грузовик и одна из легковых машин съехали в кювет.
В городском ГИБДД ситуацию прокомментируют чуть позже.
Екатеринбург, служба информации
Екатеринбург. Другие новости 18.12.19
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