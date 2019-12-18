Врач из Каменска-Уральского осужден за получение взятки от призывника

В Каменске-Уральском осужден врач-хирург Убайдулла Азизов, который за 100 тысяч рублей обещал поставить призывнику диагноз, освобождающий его от призыва в армию.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе областной прокуратуры, врач был прикомандирован в призывную комиссию военкомата Каменска-Уральского и Каменского района и имел право ставить призывникам диагнозы, дающие право на отсрочку от воинской службы. В августе 2019 года при передаче части взятки в размере 50 тыс. рублей врач был задержан сотрудниками отдела УФСБ РФ по Свердловской области. Свою вину он признал полностью. Уголовное дело рассмотрено в порядке особого судопроизводства.

Синарский районный суд Каменска-Уральского приговорил врача к штрафу в размере 200 тысяч рублей и на два года запретил работать в призывной военно-врачебной комиссии военкомата.

В Свердловском СКР добавляют, что осужденному врачу 57 лет.

Каменск-Уральский, служба информации

Каменск-Уральский. Другие новости 18.12.19

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