Стартует премьера «Звездных войн»: в Екатеринбурге ажиотажа нет

С завтрашнего дня в России выходит фильм «Звездные войны: Скайуокер. Восход». Девятый эпизод станет завершением саги о джедае Люке Скайуокере. Накануне показ прошел в Москве киноцентре «Октябрь», куда пришли фанаты, косплееры и именитые гости. В Екатеринбурге кинотеатры впервые покажут фильм 19 декабря. Практически везде и на премьерный день, и на выходные билеты раскуплены слабо.

Конечно, зрители в основном бронируют билеты в залах 3D. Для примера, в самом большом зале «Гринвич Синема» раскуплено около половины мест, в сравнении с другими кинотеатрами он еще довольно популярен. Нет ни одного кинотеатра, где были бы раскуплены почти все места, но встречаются залы, где все места свободны.

Добавим, до старта проката рецензии на фильм выходить не могут, но зарубежные критики оставляли свои оценки – и мнения разделились. В России поклонники «Звездных войн» – это смешанная категория, есть как фанаты, полюбившие сагу еще 40 лет назад, так и молодежь, но последних все-таки больше, по крайней мере, в кинотеатрах.

Екатеринбург, служба информации

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