В Екатеринбурге заблокированы сайты, продающие поддельные дипломы

В Екатеринбурге заблокированы три сайта, на которых продавались поддельные дипломы об окончании вузов и техникумов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры, информация находилась в свободном доступе, регистрации пользователей на сайтах не требовалось.

Между тем покупка, продажа и использование поддельных документов карается статьями 324 и 327 УК РФ. За это можно получить крупный штраф, исправительные работы или даже арест на несколько месяцев.

Прокуратура направила в суд иск с требованием включить сайты в реестр доменных имен, распространяющих запрещенную информацию. Суд согласился, сейчас все три сайта заблокированы.

Екатеринбург, служба информации

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