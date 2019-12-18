В Кольцово появился транзитный рейс Екатеринбург – Сиань – Пхукет

Авиакомпания «Уральские авиалинии» на этой неделе открыла рейс Екатеринбург – Сиань – Пхукет. Полеты по новому маршруту будут выполнять по понедельникам, средам, пятницам и субботам на лайнерах Airbus A320neo.

Торжественная церемония открытия нового направления состоялась в понедельник, 16 декабря. Транзитные пассажиры рейса Сиань – Пхукет получили памятные подарки от китайского аэропорта Саньян, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Теперь уральские туристы могут отправится в древний китайский город Сиань, в котором находятся знаменитые терракотовые воины, пагоды и даосские храмы, или продолжить путешествие в Таиланде, сменив зимний Екатеринбург на жаркий Пхукет.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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