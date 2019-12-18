На заснеженных дорогах случилось 15 аварий, один человек погиб, восемь – ранены (ФОТО)

Снегопад, начавшийся этой ночью в Свердловской области, спровоцировал затруднения на дорогах. Сегодня случилось уже 15 ДТП, в которых один человек погиб и еще восемь получили травмы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе областного УГИБДД, сразу два серьезных ДТП зарегистрированы на трассе Екатеринбург – Реж – Алапаевск. Около 9 часов утра на 41-м км трассы столкнулись «Ниссан» и «газель». В результате пострадали 4 человека, в том числе беременная женщина, которая вместе с мужем ехала на «Ниссане» в Екатеринбург на плановый осмотр. Также травмы получили оба водителя и пассажир «газели». В ГИБДД установили, что водителя «Ниссана» выбросило на полосу встречного движения, где в этот момент ехала «газель». Чтобы вызволить беременную пассажирку из искореженного автомобиля, потребовалась помощь спасателей.

Около 11 часов, на 23-м км той же заснеженной дороги водитель «Хонды» неправильно выбрал скорость движения съехал в кювет. Здесь мужчина сбил пешеходов – женщину 1961 г.р. и ее дочь 2001 г.р. Незадолго до этого они вышли из автомобиля, который также съехал с дороги. 58-летняя женщина погибла, у ее дочери перелом ноги.

Сейчас наряды ДПС патрулируют трассы Свердловской области. Дорожные службы ведут работы по ликвидации последствий снегопада, а также по обработке проезжей части противогололедными материалами.

Екатеринбург, служба информации

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