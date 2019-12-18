Бизнесмен из Узбекистана нелегально вывез за границу более тысячи кубометров уральского леса

Уральские таможенники совместно с региональным управлением ФСБ обнаружили канал нелегальной поставки леса из Свердловской области в Узбекистан.

Правоохранители установили, что бизнесмен, гражданин Узбекистана вывез более 1 тысячи кубических метров леса общей стоимостью порядка 10 миллионов рублей. Деревья были незаконно вырублены в Первоуральском городском округе. Выяснилось, что предприниматель указывал недостоверные сведения в декларации на товары. Он предоставлял договоры купли-продажи с фирмой, которая никогда не продавала ему лес, сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

В отношении бизнесмена было возбуждено два уголовных дела по статье 226.1 УК РФ. За контрабанду стратегически важных ресурсов ему грозит до 7 лет лишения свободы. Материалы дела переданы для расследования в Уральское следственное управление на транспорте.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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