Благотворительный проект по психологической помощи онкобольным детям стал призером престижного конкурса

Проект по организации и развитию службы клинических психологов Центра детской онкологии и гематологии стал призером престижного конкурса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проект Благотворительного фонда «Дети России» (президент фонда – генеральный директор УГМК Андрей Козицын) стал третьим в масштабном федеральном конкурсе социальных инициатив «Лидеры корпоративной благотворительности в парадигме устойчивого развития».

Поддержку получил проект фонда по организации и развитию службы клинических психологов Центра детской онкологии и гематологии ОДКБ. С 2012 года высококлассные специалисты-психологи помогают детям справляться с изнурительным лечением, поддерживают их родных и врачей. За 7 лет было проведено более 5500 приемов. При службе накоплены методическая база и мощный ресурс для реабилитации и социальной адаптации детей и подростков, перенесших недуг.

«На сегодняшний день неоспоримо, что психологическая помощь детям с онкологическими заболеваниями является важным фактором обеспечения высочайших стандартов лечения», – отметила Лариса Фечина, заслуженный врач России, детский онколог, руководитель Центра детской онкологии и гематологии ОДКБ Екатеринбурга.

«Мы признательны авторитетному жюри за внимание к инициативе, – отметила Юлия Нутенко, директор фонда. – Впереди у проекта новые цели и задачи. Новые перспективные направления для дальнейшей работы».

Екатеринбург, служба информации

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