Лучшие студенты УрФУ-2019 выбраны в Екатеринбурге (ФОТО)

В Екатеринбурге в Ельцин-центре прошла церемония награждения лучших студентов Уральского Федерального университета, отличившихся в 2019 году.

Как сообщает корреспондент РИА «Новый День», на протяжении трех месяцев десятки кандидатов приняли участие в мастер-классах и тренингах, развивали навыки проектного управления, креативного и критического мышления, коммуникаций, создания личного бренда, публичных выступлений, встречались с руководством университета и топ-менеджерами крупнейших компаний региона.

Тридцать финалистов, получивших самые высокие баллы от экспертов и тренеров, представили свои проекты на финальном этапе в Ельцин-центре. По итогам голосования экспертов гран-при и звание «Студент года» получила студентка Института радиоэлектроники и информационных технологий Наталья Лозинская. Спецприз от генерального спонсора конкурса – ноутбук – получила студентка Института новых материалов и технологий Айдай Аширова, она стала победителем в номинации «Лучший иностранный студент года».

Кроме того, призы от СКБ-банка как генерального спонсора мероприятия получили студентка бакалавриата, председатель союза студентов Института строительства и архитектуры Василика Рябкова и студент Уральского энергетического института Павел Любушкин.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 18.12.19

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