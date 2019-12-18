Десятки первоуральских вкладчиков потеряли свои деньги из-за кредитного кооператива «Городской» (ВИДЕО)

Десятки первоуральцев потеряли сотни тысяч рублей, которые вложили в кредитный кооператив. Речь идет об организации КПК «Городской». Пайщики рассказали «Новому Дню», что на протяжении десяти лет организация стабильно принимала вклады и выплачивала проценты. Однако с ноября двери в офис закрыты, на звонки сотрудники и председатель кооператива не отвечают. Подробности – в материале «Нового Дня».

Пайщики остались без денег

КПК «Городской» был официально зарегистрирован 19 мая 2009 года. Людмила Тагильцева с опаской отнеслась к организации, но в августе того же года стала пайщицей. Сначала женщина оформила вклад на три месяца. После удачного опыта Людмила стала постоянным клиентом: до 2018 года она отдавала свои деньги под проценты на срок до полугода. А в последний раз оформила договор на год.

«5 ноября мы увидели объявление на дверях офиса: «Кооператив закрыт ввиду болезни сотрудников». Я говорю: «Это ерунда, никогда такого не было. Если сотрудники заболели – привозят из другого города замену». И каждый день стали наблюдать. А я была 1 ноября – еще доложила 20 тысяч рублей», – рассказывает пайщица.

По неподтвержденным данным, без денег остались около 600 членов кооператива. Большинство из них – пенсионеры, которые решили заработать на своих сбережениях. Пайщики говорят, что общая сумма задолженности перед членами кредитного кооператива достигает 160-180 миллионов рублей. «Председатель якобы с деньгами уехал в Лондон», – говорит одна из участниц событий.

Первоуральцы вносили в КПК «Городской» от 25 тысяч до 2,5 миллионов рублей. «Мы наблюдали, пытались контролировать ситуацию. Когда мы поняли, что в кооперативе практически пустота – начали действовать. Многие написали заявления в полицию», – объясняет Людмила Колобова.

Она также сообщила, что в Первоуральске 27 декабря пройдет судебное заседание. С ее слов, ЦБ взялся за ликвидацию КПК «Городской». «Центральный банк пытается решить вопрос о существовании нашего кооператива, переложив ответственность на учредителей. А учредители – это пожилые женщины, которые не справятся с задачей. Мы же хотим, чтобы сам банк выдвинул комиссию, которая занялась бы нашей проблемой. Комиссия должна проверить, куда вложены наши средства, в какие инвестиционные фонды. Что с деньгами, которые находятся в резервном фонде. Кто у нас занимал эти деньги: физические и юридические лица. И, естественно, продолжить с них взыскивать наши средства», – говорит пенсионерка.

Председатель кооператива пока в деле не фигурирует. Пайщики пояснили, что в заявлениях, поданных в полицию, его имя упоминается редко. Чаще всего в обращении к правоохранителям указывали фамилии сотрудников, которые оформляли вклады.

Редакция «Нового Дня» отправила запросы в полицию и Уральское ГУ Центрального банка РФ – оперативного ответа на момент публикации не последовало. Также агентство пыталось связаться с председателем КПК «Городской» и его сотрудниками, но телефоны недоступны, а по официальным номерам офиса кредитного кооператива никто не отвечает.

Первоуральск, Владислав Тринько, Антон Отман

Первоуральск. Другие новости 18.12.19

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