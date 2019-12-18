Жители нескольких домов вторые сутки обходятся без воды из-за аварии на сетях Водоканала (ФОТО)

Вторые сутки жители трех домов в Кировском районе обходятся без воды. Речь идет о многоквартиниках на Первомайской, 66 и 69, а также на проспекте Ленина, 85.

По данным пресс-службы городского Водоканала, вчера днем произошла утечка на водоводе диаметром 200 мм. Для устранения последствий аварии водоснабжение было отключено, сейчас коммунальщики ведут раскопки на поврежденном участке.

Сегодня утром для жителей был организован подвоз воды в автоцистернах. В пресс-службе Водоканала не говорят, когда людям дадут воду. Ремонтные работы будут продолжаться без остановки, пока система не будет восстановлена.

Екатеринбург, служба информации

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