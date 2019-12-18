На озере Тыгиш под Каменском-Уральским запретили платную любительскую рыбалку

Прокуратура Каменского района в судебном порядке добивается запрета на продажу путевок для рыбалки на озере Тыгиш.

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, путевки гражданам продает общество любительского и спортивного рыболовства ООО «Урал-Трейд». Но в 2019 году компания не получала разрешения на рыбный промысел на озере.

Прокуратура подала иск в Синарский районный суд Каменска-Уральского с требованием признать деятельность общества незаконным и выиграла дело. Решение суда еще не вступило в силу. Исполнение запрета на продажу путевок находится на контроле Каменской прокуратуры.

Каменск-Уральский, служба информации РИА «Новый День»

Каменск-Уральский. Другие новости 18.12.19

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