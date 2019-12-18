В центре Екатеринбурга с рельсов сошёл трамвай (ФОТО)

В центре Екатеринбурга с рельсов сошёл трамвай. Как сообщает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошёл на перекрёстке улиц Луначарского и Куйбышева.

В связи с этим движение по Луначарского перекрыто, трамваи, следующие из ЦПКиО им. Маяковского, едут по улице Куйбышева. Движение в сторону ЦПКиО закрыто. Как отмечает корреспондент «Нового Дня», на остановках общественного транспорта наблюдается значительное скопление людей. Чтобы поставить трамвай на рельсы, ждут спецтранспорт.

Отметим также, что в Екатеринбурге существенно затруднено движение повсеместно в связи со снегопадом и предновогодним ажиотажем – трафик в последние дни года значительно возрос.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 18.12.19

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