У гражданки КНР изъято 1000 украшений из янтаря: она собиралась продать их на родине (ФОТО)

Кольцовские таможенники обнаружили в багаже у пассажирки рейса Екатеринбург – Сиань, гражданки Китая, 19 кг янтарных украшений.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Кольцовской таможни, женщина спрятала в своем чемодане более тысячи предметов из желтого камня. Гражданка Китая призналась, что купила украшения в Москве, а теперь пыталась вывезти их в Сиань для дальнейшей перепродажи у себя на родине. Янтарь в цене у граждан КНР, поскольку считается магическим камнем с целебными свойствами.

«Увидеть янтарь в багаже не

сложно – при просмотре содержимого через интроскоп инспектор сразу же увидит камни, поскольку они имеют особенную структуру и плотность. Поэтому утаить янтарь или любой другой камень от таможенников практически невозможно», – рассказал Дмитрий Шишкин, начальник таможенного поста « Кольцово (пассажирский)».

Таможенники изъяли всю партию украшений. Дальнейшую судьбу янтаря решит суд. За недекларирование товаров пассажирке грозит штраф от половины до двукратной стоимости или конфискация всей партии.

Екатеринбург, служба информации

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