Один уральский охотник по неосторожности смертельно ранил другого

Житель Краснотурьинска 1963 г.р. погиб в результате несчастного случая на охоте.

В Свердловском управлении СКР «Новому Дню» сообщили, что трагедия произошла днем во вторник, 17 декабря, в лесу на территории Карпинского района. Охотник из Краснотурьинска, 1981 г.р., случайно выстрелил из охотничьего карабина в сторону своего земляка и тяжело ранил его. Рана в ногу вызвала обильное кровотечение. Другие охотники оказали пострадавшему первую помощь, но спасти его жизнь не удалось.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Расследование продолжается.

Краснотурьинск, служба информации

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