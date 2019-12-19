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Четверг, 19 декабря 2019, 09:08 мск

Новости Екатеринбург

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В Свердловской области раздавили 1,4 тонны санкционных яблок и винограда (ФОТО)

Россельхознадзор отчитался об еще одной операции по уничтожению санкционных фруктов. На продовольственной базе в Екатеринбурге проверяющие органы обнаружили яблоки и виноград неустановленного происхождения общим весом 1 тонна 400 килограммов.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, товар был без маркировки и сопроводительных документов. Следуя закону о «продуктовом эмбарго», яблоки и виноград изъяли и уничтожили на полигоне бытовых отходов.

Отметим, что ревизию продовольственных складов Россельхознадзор проводил совместно с ФСБ, транспортной прокуратурой и таможней.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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