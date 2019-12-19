Сегодня – день прообраза Санта Клауса

19 декабря православная церковь празднует память святителя Николая Чудотворца, архиепископа Мир Ликийских. Святой Николай Чудотворец считается защитником простых людей, покровителем мореходства, торговли и земледелия, опекуном бедных и сирот.

В «Житии» говорится, что Святой Николай родился лет в городе Мире Ликийской (Малая Азия). Был пресвитером, епископом. Церковное предание сохранило свидетельства не только чудес, совершенных святым Николаем, но и его необычайного милосердия. Так, совершая паломничество в Иерусалим, Николай Чудотворец по просьбе отчаявшихся путников молитвой успокоил разбушевавшееся море. Несмотря на великую кротость духа, Николай, согласно тексту его жития, был ревностным воином Церкви Христовой. Он обращал в прах языческие капища и сокрушал идолов. А на первом Вселенском Соборе в 325 году святитель в пылу обличения даже ударил по щеке еретика Ария.

В России в честь святого Николая построено множество храмов. Память святителя Николая православная церковь чтит два раза в году: 19 (6) декабря – Николай зимний и 22 (9) мая – Николай вешний.

Именно образ Николая Чудотворца трансформировался в западноевропейской культуре в образ рождественского Санта-Клауса – коллегу русского Деда Мороза.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 19.12.19

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