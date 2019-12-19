В Екатеринбурге автобус № 054 теперь ходит до Солнечного

Транспортники администрации Екатеринбурга изменили схему движения автобусного маршрута № 054. Теперь конечная остановка – «Солнечный микрорайон».

«Автобусы этого маршрута теперь будут следовать по улицам: Городская – Чемпионов – бульвар Золотистый – Лучистая. Интервал движения на маршруте в часы пик будет составлять 7-9 минут, в межпиковое время – 8-15 минут», – сообщили в пресс-службе девелопера проекта «Солнечный», компании «Форум-групп».

Напомним, летом с просьбой продлить маршрут выступили жители Солнечного. По новой схеме общественный транспорт начнет курсировать уже в ближайшую субботу, 21 декабря.

Екатеринбург, Елена Сычева

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