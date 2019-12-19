В Академическом открыли еще один детский сад

В Академическом открыли еще один детский сад.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, в торжественной церемонии приняли участие первый заместитель главы Екатеринбурга Александр Ковальчик, начальник департамента образования мэрии Екатерина Сибирцева, председатель совета директоров АО «РСГ Академическое» Виктор Киселев и др.

Трехэтажное здание детского сада № 43 площадью 4 тысячи 231 квадратный метр рассчитано на 250 мест – это десять групп, две из которых – ясельные. Здесь есть музыкальный и спортивный залы с тренажерами, на пищеблоке и в прачечной уже установлено новое современное оборудование, приобретены удобная и нарядная мебель, книги, игрушки, развивающие пособия.

«Садик оснащен самыми современными технологиями, – отметил Александр Ковальчик. – И он очень нужен развивающемуся микрорайону, где проживает много молодых семей, появляются на свет дети. Его открытия с нетерпением ждали жители всего Академического».

Планируется, что с 23 декабря 2019 года здесь откроются 4 группы кратковременного пребывания детей, а с 9 января 2020 года все 10 групп заработают полноценно.

Екатеринбург, Елена Васильева

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