Самый быстрый гол и «рука волшебника»: «Автомобилист» одолел «Нефтехимик» со счетом 4:3

В Екатеринбурге прошел заключительный домашний матч «Автомобилиста» в уходящем году. Уральцы принимали у себя нижнекамский «Нефтехимик» и в упорной борьбе добыли победу со счетом 4:3, а также обновили несколько командных рекордов. Счет в матче был открыт уже в первой атаке «Автомобилиста» – Брукс Мэйсек забросил шайбу спустя 10 секунд после стартового вбрасывания. Этот гол стал самым быстрым в текущем сезоне КХЛ, а также в истории екатеринбургского клуба. Голевой пас Мэйсеку отдал Анатолий Голышев, который набрал 179-е очко за «Автомобилист», и таким образом стал лучшим бомбардиром екатеринбургского клуба в лиге.

К 10-й минуте «Автомобилист» увеличил преимущество – Павел Дацюк под прессингом отдал пас одной рукой Георгию Белоусову, и тот забросил вторую шайбу. В соцсетях КХЛ выпад Дацюка тут же окрестили «рукой волшебника». Но «Нефтехимик» не думал сдаваться и уже через пять минут Якоб Берглунд огорчил вратаря екатеринбуржцев Якуба Коваржа, сделав счет 2:1. После перерыва гости усилили натиск и усилиями Александра Черникова сравняли счет. Но это только разозлило игроков «Автомобилиста». На 26-й минуте Джефф Плэтт мощным броском от синей линии пробил ворота соперников, а дальше обе команды на радость болельщиков затеяли перестрелку на высоких скоростях.

Во втором периоде «Нефтехимик» сумел забить еще одну шайбу, но победную точку поставил Брукс Мэйсек на 39-й минуте. В заключительной двадцатиминутке «Автомобилист» додержал минимальное преимущество в матче.

«Возможно, такая быстрая и легкая шайба подействовала расхолаживающе на наших игроков. Действиями в обороне я не очень доволен. И в атаке у нас было достаточно моментов, чтобы забивать голы, но мы их не использовали. В этом плане к нападающим тоже есть претензии. А так, хороший боевой матч с очень серьезным соперником. Это была хорошая проверка перед выездом», – подвел итоги матча главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов. Сейчас екатеринбургский клуб занимает четвертое место в Восточной конференции. Перед Новым годом «Автомобилист» проведет еще три выездных матча – с «КуньЛунь Ред Стар» в Пекине, «Адмиралом» во Владивостоке и «Амуром» в Хабаровске.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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