Екатеринбург засыпает снегом, хотя мэрия заявляет о круглосуточной уборке дорог (ФОТО)

Коммунальщики Екатеринбурга не справляются со снегопадом. С утра город встал в пробки, а из-за снежных заносов произошел всплеск ДТП. В мэрии заявляют, что техника и рабочие круглосуточно убирают снег и наледь во всех семи районах города. Но, по словам автомобилистов, на пригородных трассах ситуация намного лучше, чем в центре города.

По данным городского комитета благоустройства, сегодня ночью с улиц было вывезено более 7 тысяч тонн снега. На дорогах работали 355 уборочных машин и 147 дорожных рабочих. С утра расстановка изменилась – по плану на расчистке снега будут задействованы 231 машина и 488 сотрудников коммунальных служб.

В пресс-службе мэрии «Новому Дню» пояснили, что снегоуборочной технике сложно работать на улицах из-за интенсивного движения, поэтому машины чистят дороги ночью, а в дневное время выходит больше рабочих. После полудня звенья спецтехники должны выйти во всех районах с сопровождением ГИБДД.

Также коммунальщики убирают наледь с проезжей части и тротуаров. «С тротуаров, лестничных сходов, остановок общественного транспорта и подходов к пешеходным переходам дорожники счищают образовавшуюся ледяную корку, а затем посыпают проблемные участки мелкофракционным щебнем», – рассказали в мэрии.

Добавим, что сейчас в Екатеринбурге по-прежнему держатся пробки в 8 баллов. К выходным ситуация может усугубиться. По прогнозам метеорологов, снегопад не прекратится до завтрашнего утра. При этом автомобилей на дорогах не станет меньше, а прибавится, так как по традиции жители области едут в мегаполис закупать новогодние подарки.

Екатеринбург, служба информации

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