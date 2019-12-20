У главной елки Екатеринбурга будет 5 платных и 4 бесплатных парковки (СХЕМА)

В дни работы ледового городка на Площади 1905 года будет действовать особая схема размещения платных и бесплатных автопарковок.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, воспользоваться бесплатными парковочными местами можно будет на нечетной стороне улицы 8 Марта; вдоль улицы Антона Валека; на четной стороне улицы Вайнера; вдоль переулка Химиков.

Оставить свой автомобиль на платной парковке можно будет: в подземном паркинге ТЦ «Пассаж»; на улице Попова; на четной стороне улицы 8 Марта (между проспектом Ленина и улицей Малышева); на нечетной стороне улицы Вайнера; на улице Бориса Ельцина.

Напомним, торжественное открытие ледового городка состоится в пятницу, 27 декабря в 17 часов. В последующие дни его можно посещать ежедневно с 10 до 23 часов. В Новый год и Рождественскую ночь городок будет работать круглосуточно: с 31 декабря на 1 января и с 6 января на 7 января 2020 года.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 20.12.19

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