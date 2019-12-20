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Пятница, 20 декабря 2019, 14:28 мск

Новости Екатеринбург

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На Серовском тракте легковушка снесла пешеходов. Погиб нижнетагильский активист (ФОТО)

На трассе под Невьянском сегодня утром легковушка сбила двух пешеходов. Один из них погиб – это активист движения «Тагил без ям» Александр Шабалин, он вышел из машины из-за другой аварии.

На трассе Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов столкнулись «Ниссан» и «Рено». Машины выбросило в кювет, водители – мужчина и женщина – вышли из автомобилей. Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, в это время по трассе проезжала «Лада Ларгус», ее 58-летний водитель не справился с управлением, его занесло и отбросило на пешеходов. Женщина находится в реанимации, мужчина скончался на месте. На официальной странице движения «Тагил без ям» его руководитель Никита Чапурин сообщил, что погиб активист движения Александр Шабалин. По информации Чапурина, Александр ехал с семьей в Екатеринбург, увидел ДТП и остановился, чтобы помочь. Когда он вышел из машины, его сбила улетевшая в кювет «Лада». У Александра остались жена и дочь.

«Прошу отозваться водителей, которые сегодня ездили в Екатеринбург в первой половине дня. Прошу прислать запись с видеорегистратора, по которой можно оценить, была ли обработана дорога противогололедными материалами. В управлении автомобильных дорог Свердловской области заявили, что дорога была подсыпана. И действительно, сразу после ДТП по ней проехали дорожники и рассыпали песок. Напишите в личку, у кого есть видео с регистратора», – просит Никита Чапурин.

В УГИБДД просят по возможности отказаться от личного транспорта из-за снегопадов – в пределах городов гаишники предлагают пересесть на общественный транспорт, а загородные поездки вовсе отложить.

Нижний Тагил, служба информации

Нижний Тагил. Другие новости 20.12.19

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