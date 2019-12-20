Чиновнику свердловского минАПК дали 10 лет за торговлю удостоверениями трактористов

Октябрьский районный суд Екатеринбурга сегодня вынес приговор по делу бывшего начальника отдела регионального министерства АПК и продовольствия Александра Червякова. Об этом «Новому Дню» сообщили в пресс-службе Свердлвской областной прокуратуры. Коррупционер поставил на поток торговлю удостоверениями трактористов, в свой «бизнес» он привлек инспектора Гостехнадзора и еще одного знакомого.

В служебные обязанности Червякова входила выдача свидетельств образовательным учреждениям, которые принимают экзамены и выдают удостоверения трактористам. Чиновник сфабриковал такое учреждение и выписал на него сертификат. Его знакомый, ставший директором организации, выпускал документы, которые отдавал на подпись в Гостехнадзор, а там их принимал еще один сообщник – внештатный инженер-инспектор отдела Гостехнадзора. Он же был мастером в этой псевдошколе трактористов и подыскивал трактористов, которым нужна была услуга по покупке удостоверения. Директором Червяков назначил своего знакомого.

Фото: прокуратура Свердловской области

В деле было более 30 эпизодов, по данным СУ СК по Свердловской области, за документ будущие трактористы платили от 24 до 43 тысяч рублей.

Сообщники Червякова пошли на сделку со следствием, материалы уголовного дела выделены в отдельное производство. Он же свою вину не признал, говорил, что к этой схеме отношения не имеет, действовал исключительно в рамках служебных обязанностей и взяток не получал. Однако чиновника сегодня в суде по статье о взятках (п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ) приговорили к 10 годам колонии строгого режима со штрафом в 500 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.

Екатеринбург, служба информации

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