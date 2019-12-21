В Екатеринбурге пьяный участник корпоратива выстрелил в охранника бара

В екатеринбургском баре «Огонек» сегодня ночью произошла стрельба – пьяный посетитель дважды выстрелил из травматического пистолета в охранника. По некоторым данным, между мужчинами случился конфликт. Стрелка задержали полицейские, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

«Молодой человек находится сейчас под стражей в дежурной части территориального ОВД, где приходит в себя после бурной вечеринки. Когда представители МВД задали ему вопрос, зачем стрелял, вразумительного ответа не последовало. Мужчина находился на корпоративе, где не рассчитал свои силы и возможности со спиртным, что и привело к таким печальным последствиям», – рассказал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

И стрелку, и пострадавшему по 25 лет. Охраннику оказана медицинская помощь, госпитализация не потребовалась. У задержанного мужчины изъяли травматический пистолет ИЖ-79 и приобщили к материалам проверки. По словам Горелых, на оружие имеется официальное разрешение до августа 2021 года. «По данному факту в самое ближайшее время органы внутренних дел примут обоснованное процессуальное решение. Это может быть статья 213 УК РФ «Хулиганство с применением оружия» или статья 105 «Покушение на убийство», – сообщил пресс-секретарь полицейского главка.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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