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Суббота, 21 декабря 2019, 13:51 мск

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Губернатор подарил новые «Лады» свердловским гаишникам (ФОТО)

Свердловские полицейские получили от губернатора Евгения Куйвашева новогодний подарок – 57 патрульных машин марки «Лада Веста» для дорожно-постовой службы ГИБДД. Вручение машин состоялось вчера в международном выставочном центре «Екатеринбург – Экспо».

«Два года назад между правительством Свердловской области и органами внутренних дел было заключено соглашение об оказании содействия, а именно – в применении аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», который позволяет более оперативно реагировать нарядам наружных служб на поступающие сообщения и пресекать правонарушения.

Генерал Александр Мешков искренне поблагодарил губернатора за оказанную поддержку, пообещав, что в ближайшее время полученный транспорт приступит к патрулированию на вверенных территориях в целях защиты интересов граждан от преступных посягательств, а получателям новеньких машин дал поручение бережно к ним относиться», – сообщил пресс-секретарь ГУ МВД региона Валерий Горелых.

По его словам, новые автомобили поступили в распоряжение 32 подразделений Госавтоинспекции.

Фото предоставлены В.Горелых.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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