Мэр Высокинский в образе Деда Мороза съездил в гости к пенсионерам и детям-инвалидам (ФОТО)

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский сегодня принял участие в благотворительной поздравительной акции. Мэр в костюме Деда Мороза вместе со Снегурочкой объехал несколько малообеспеченных семей, заглянул в гости к детям-инвалидам и одиноким пенсионерам, и подарил всем подарки.

Акцию уже не первый год проводит общественная организация «Дорогами добра». Кроме Высокинского, в новогодних волшебников переоделись еще три главы района. Мэр пообещал, что в следующем году все семь руководителей районов станут Дедами Морозами и будут проводить объезды с подарками.

«Впечатления у меня хорошие, детки такие классные. Получаешь внутренний заряд, что это нужно людям, и делаем мы это не зря. Заодно еще посмотрел, как Кировский и Октябрьский районы сегодня чистят от снега», – рассказал общественникам Александр Высокинский.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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