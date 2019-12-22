В Пионерском районе появится бульвар с велодорожкой и площадками для собак

Администрация Екатеринбурга заказала проект по благоустройству бульвара на улице Блюхера протяженностью в километр. На разработку эскиза и рабочей документации выделено 500 тысяч рублей.

Согласно данным госзакупок, планируется благоустроить территорию от дома № 41 на Блюхера до перекрестка с улицей Данилы Зверева. Подрядчик должен предусмотреть в проекте велодорожки, детскую площадку, автостоянки, площадки для выгула собак, видеонаблюдение, наружное освещение и архитектурную подсветку, также составить план озеленения и цветочного оформления. Эскизы предоставляются в летнем и зимнем вариантах. Общая площадь бульвара – два гектара.

Заявки на муниципальный конкурс принимаются до 21 января, победитель определится 23 января. Выбранный подрядчик должен сдать работу до 1 апреля 2020 года.

Екатеринбург, служба информации

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