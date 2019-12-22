В Екатеринбурге потеплеет до -2 градусов

В начале следующей недели в Свердловской области ожидается значительное потепление. По данным Уралгидрометцентра, 23 декабря ночью еще будут морозы до -17, но уже днем воздух прогреется до 5-10 градусов ниже ноля. При этом небо будет пасмурным, местами выпадет снег, и на дорогах возможна гололедица в виде снежного наката.

Во вторник и среду будет еще теплее. В Екатеринбурге температура воздуха ночью составит 5-7 градусов мороза, а днем потеплеет до -2. При этом метеорологи прогнозируют небольшой снег и порывы ветра до 15 метров в секунду.

Екатеринбург, служба информации

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