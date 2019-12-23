15-летняя Лея Гарифуллина стала первым свердловским гроссмейстером за 12 лет

15-летняя екатеринбурженка Лея Гарифуллина выполнила норму международного гроссмейстера, победив украинского международного мастера Дмитрия Мищука.

Как сообщает федерация шахмат Свердловской области, Лея обыграла соперника в заключительном туре международного турнира «Декабрьские вечера», который завершился в Челябинске. Лея Гарифуллина – воспитанница Гроссмейстерского центра имени Анатолия Карпова при президенте Федерации шахмат Свердловской области и Уральской шахматной академии. Она набрала 6 очков из 9 возможных и выполнила норму международного гроссмейстера. Попутно чемпионка мира среди девушек до 16 лет заняла второе место в сильном мужском турнире. Отметим, что Лея Гарифуллина стала первым гроссмейстером Свердловской области с 2007 года.

Лея Гарифуллина не раз побеждала на первенствах России и выигрывала чемпионаты мира среди девушек по блицу и в игре с классическим контролем.

Фото: oblgazeta.ru

Екатеринбург, служба информации

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