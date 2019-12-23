Как правильно заказать Деда Мороза: советы специалистов

Специалисты Роспотребнадзора дали несколько советов, как пригласить к себе домой Деда Мороза и Снегурочку и не пожалеть об этом.

В надзорном ведомстве «Новому Дню» сообщили, что профессиональный аниматор обладает знаниями в области педагогики, психологии и игротехники. Хороший аниматор должен быть актером, который, надевая костюм, вживается в роль (Деда Мороза, Снегурочки, феи, волшебницы) и остается в образе до тех пор, пока длится праздник, а он находится в зоне видимости детей. Поэтому нужно внимательно изучить рынок услуг аниматоров. Можно спросить совета у друзей и знакомых, прочитать отзывы на форумах, посмотреть портфолио, фото, видео агентства с подобных мероприятий, посетить офис, ознакомиться с ценовой политикой и программами агентств.

Актеров заранее следует предупредить о психологических особенностях детей. Если у ребенка есть аллергия на какие-либо продукты (шоколад, цитрусовые и т.д.), об этом тоже стоит сообщить.

Если на празднике планируются спецэффекты, например, использование пиротехники (уличные салюты, фейерверки, петарды, бенгальские огни), генераторов снега, дыма, мыльных пузырей, у аниматора должны быть оформлены документы, подтверждающие их качество и безопасность. Это может быть декларация о соответствии или сертификат соответствия.

Договор с агентством (или иным лицом) должен быть заключен в письменной форме в двух экземплярах. Договор рекомендуют заключать заранее, по возможности – за несколько недель до запланированной даты. Если Дед Мороз не выполнит свои обязательства, можно обратиться в региональное управление Роспотребнадзора.

Екатеринбург, служба информации

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