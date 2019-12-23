Замначальника ИК украла у заключенных почти тонну подсолнечного масла (ФОТО)

В Нижнем Тагиле будут судить бывшую замначальника колонии № 13 и ее сожителя. Они обвиняются в хищении из колонии крупной партии подсолнечного масла.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре, женщина заметила, что в столовой для заключенных скопились излишки подсолнечного масла. Но вместо того чтобы сообщить об этом руководству, она решила его продать. Всего обвиняемой с мая 2017-го по март 2018 года похищено 902,2 кг подсолнечного масла, на сумму свыше 60 тыс. рублей.

Чтобы продать еще одну крупную партию масла – 2 387,4 кг, – женщина попросила помощи у своего сожителя. Он нашел покупателей – работников одного из ИП города. Затем обвиняемая, пользуясь служебным положением, организовала беспрепятственный выезд служебного автомобиля с погруженным на него маслом с территории ИК-13. Ее сожитель, в свою очередь, встретил автомобиль и сопроводил его до склада покупателя. После получения денег обвиняемый был задержан сотрудниками УФСБ России по Свердловской области, проводившими оперативно-разыскные мероприятия. Таким образом удалось избежать причинения колонии ущерба на сумму свыше 96 тыс. рублей.

Уголовное дело после вручения обвинительного заключения обвиняемым направлено в Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила для рассмотрения по существу, говорится в сообщение СУ СКР по Свердловской области.

Нижний Тагил, служба информации

Нижний Тагил. Другие новости 23.12.19

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